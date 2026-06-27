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Resumen

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Un rescatista del Ejercito de México junto a su perro trabajan en un edificio afectado por un terremoto, en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Un rescatista del Ejercito de México junto a su perro trabajan en un edificio afectado por un terremoto, en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que la prioridad en este momento del Gobierno y de los diferentes cuerpos de seguridad que actúan en el país es lograr rescatar de los escombros a las personas que han quedado atrapadas tras el doble terremoto sufrido hace 72 horas.

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