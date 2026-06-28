La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, valoró este domingo el esfuerzo y la solidaridad que han demostrado los rescatistas provenientes de diferentes países tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles pasado que afectó la zona norte de la nación suramericana, y que han devuelto la “esperanza” a los afectados.

Prensa Presidencial indicó que Rodríguez agradeció el trabajo de estos grupos en una reunión con los equipos y aseguró que los venezolanos tienen mucha esperanza en su labor.

“A los sitios donde ustedes llegaron, llegó esperanza, y se unieron al extraordinario trabajo que los rescatistas venezolanos han estado haciendo desde el primer minuto”, señaló, de acuerdo con una nota de prensa.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, posa junto a rescatistas internacionales en La Guaira. (EFE/ Palacio Miraflores).

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, compartió fotografías en X y dijo que el propósito del encuentro fue fortalecer las labores humanitarias frente a la emergencia que vive la nación petrolera y que deja hasta el momento 1.430 fallecidos y unos 3.238 heridos.

Hasta el sábado habían llegado al país unos 1.600 rescatistas para colaborar en las labores de búsqueda de sobrevivientes y de cuerpos, mientras se esperan 25 vuelos más con otros grupos en las próximas horas, según informó el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

La presidenta encargada señaló el sábado que rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y EE.UU. llegaron a Venezuela esta semana y se espera que se sumen expertos de 10 países más.

La madrugada de este domingo arribaron al país una delegación de la India para instalar un hospital de campaña y un grupo de rescatistas de Costa Rica, según informó el Ministerio de Comunicación e Información.

Entretanto, el Gobierno de Paraguay anunció que enviará a 32 militares especializados en búsqueda y rescate a Venezuela para apoyar en las tareas humanitarias y de atención de las personas afectadas por el doble terremoto.

El ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González, dijo que el traslado de la comitiva se coordina con el Comando Sur de los Estados Unidos, con el objetivo de “hacer un trabajo conjunto entre todos los países aliados” para apoyar a Venezuela.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este domingo que infantes de marina de la Fuerza de Combate Litoral-24 y marineros estadounidenses del USS Fort Lauderdale entregaron suministros de ayuda humanitaria de vital importancia que llegaron por barco.