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Resumen

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Integrantes del equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de Argentina llegan a La Guaira, Venezuela. (EFE/ Henry Chirinos).
Integrantes del equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de Argentina llegan a La Guaira, Venezuela. (EFE/ Henry Chirinos).
/ Henry Chirinos
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, valoró este domingo el esfuerzo y la solidaridad que han demostrado los rescatistas provenientes de diferentes países tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles pasado que afectó la zona norte de la nación suramericana, y que han devuelto la “esperanza” a los afectados.

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