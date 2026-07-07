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Resumen

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, observa durante una conferencia de prensa en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda en Caracas, el 2 de julio de 2026. (Foto de Lucas Aguayo / AFP).
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, observa durante una conferencia de prensa en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda en Caracas, el 2 de julio de 2026. (Foto de Lucas Aguayo / AFP).
/ LUCAS AGUAYO
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes que pidió ayuda a “países sísmicos” como Japón, Perú y Chile para que envíen a especialistas, tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, que ha dejado al menos 3.535 personas fallecidas, 16.740 heridas y a 17.854 sin vivienda.

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