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Resumen

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Integrantes de equipos de rescate de México realiza labores de búsqueda en los escombros de un edificio de La Guaira, en Venezuela. (EFE/ Ronald Peña R).
Integrantes de equipos de rescate de México realiza labores de búsqueda en los escombros de un edificio de La Guaira, en Venezuela. (EFE/ Ronald Peña R).
/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió este lunes que antes de que finalice el año habrá nuevas viviendas para aquellos que hayan perdido sus hogares por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona norte del país suramericano y dejó un saldo de 1.719 fallecidos.

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