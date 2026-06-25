00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visita La Guaira, un estado cercano a Caracas, el 25 de junio de 2026, tras dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5. (Captura de VTV)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visita La Guaira, un estado cercano a Caracas, el 25 de junio de 2026, tras dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5. (Captura de VTV)
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó este jueves La Guaira, un estado cercano a Caracas y de los más afectados por los terremotos de este miércoles, de magnitud 7,2 y 7,5.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.