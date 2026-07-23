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Rescatistas transportan el cuerpo de una víctima rescatada de entre los escombros de edificios derrumbados en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 8 de julio de 2026, tras los potentes terremotos que azotaron la región. (Raul ARBOLEDA / AFP)
Rescatistas transportan el cuerpo de una víctima rescatada de entre los escombros de edificios derrumbados en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 8 de julio de 2026, tras los potentes terremotos que azotaron la región. (Raul ARBOLEDA / AFP)
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

Las necesidades humanitarias en Venezuela siguen siendo muy grandes un mes después de los terremotos que sacudieron el país el 24 de junio y que causaron más de 5.300 muertos, indicó este jueves la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).

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