Venezolanos desesperados buscaban el jueves sobrevivientes bajo los escombros provocados por dos potentes terremotos que dejan al menos 188 muertos. Edificios quedaron hechos polvo, otros fracturados y la gente corrió en pánico para resguardarse tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país el miércoles con menos de un minuto de diferencia.

La zona más castigada por la doble sacudida fue La Guaira, población costera vecina a Caracas y donde está el aeropuerto más importante del país, inhabilitado por el sismo. La AFP constató saqueos en esta zona.

En redes sociales abundan pedidos de información por desaparecidos, muchos en La Guaira.

«Fue terrible. Todo, todo se desplomó», dijo a la AFP Yilsmaris Blanco mientras observa el caos a su alrededor en Catia La Mar, un sector del estado costero. «Estamos vivos, pero hay personas que están ahorita sufriendo con sus familiares tapiados, con sus familiares pisados que no los pueden sacar».

Residentes caminan entre los escombros de edificios dañados por los terremotos en Catia La Mar, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. (Foto AP/Pedro Mattey).

El mundo en solidaridad ha ofrecido enviar equipos de socorristas para apoyar a las desbordadas autoridades locales. El papa León XIV informó que asignó una ayuda de emergencia de más de 100.000 dólares.

“Vengan a ayudar”

En el caos de Catia La Mar, los vecinos escuchaban desde hacía horas a una niña atrapada con vida. "¡Se necesita gente que venga a ayudar, militares, que vengan a ayudar!“, dijo desesperado Dani Rizo, de 48 años. “Si vienen la podemos sacar”.

Falleció a los minutos, solo su perro se salvó.

“Mi casa se cayó completa, perdí familia, se murió mi suegra, tengo a mi hija desaparecida, no la consigo”, expresó por su parte Jean Alexander Capote, de 48 años, frente a un edificio de más de 15 pisos que perdió varias paredes en los temblores.

“Lo que sucedió es fuerte, queremos una ayuda pronto”, añadió.

Personas observan un edificio colapsado en La Guaira, Venezuela. (EFE/ Ronald Peña R.). / Ronald Peña R.

Cerca de ahí, hombres y mujeres salían de un comercio saqueado con bolsas llenas de productos.

El primer sismo ocurrió a las 18H04 locales (22H04 GMT), según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Le siguió, casi un minuto después, el de 7,5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900.

La fuerza de estos terremotos fue tal, que se sintieron hasta en Colombia, donde sonaron algunas alarmas. La presidenta Rodríguez indicó que desde entonces hubo más de 30 réplicas.

El sismo se sintió también en otros estados.

Venezuela es un país sísmico, aunque desde 1997 no se registraba un gran terremoto. Fue en Cariaco, población costera al noreste, y dejó 73 muertos. El último en Caracas fue en 1967 con 236 fallecidos.

Personas haciendo saqueos en un establecimiento comercial en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira, Venezuela. (EFE/ Rayner Peña R). / Rayner Peña R

Rescatistas en camino

El gobierno interino decretó el estado de emergencia nacional y declaró La Guaira como una "zona de desastre".

La presidente Delcy Rodríguez afirmó que había hablado con el coordinador de la ONU en el país y que ya había «rescatistas especializados» en camino para el país para apoyar en la búsqueda de supervivientes.

También dijo que su gobierno estaba "trasladando rescatistas que están en otros estados del país" para “concentrar esfuerzos primeramente en el estado de La Guaira y también en la Gran Caracas”.

El presidente Donald Trump prometió ayudar a sus «nuevos y grandes amigos». Su secretario de Estado anunció posteriormente que el país «está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria».

La mayor parte de los países de América Latina también manifestaron su solidaridad y ofrecieron ayuda. Chile y México, países con probada experiencia en el manejo de terremotos, anunciaron el envío de equipos de rescate.

España, Alemania, Italia, Suiza, China, India y la Unión Europea también ofrecieron ayuda.

El aeropuerto internacional está cerrado, pero Caracas cuenta con una base aérea en plena ciudad.

Pánico en Caracas

Las escenas de destrucción y pánico se reprodujeron igualmente en Caracas.

En el acomodado barrio de Altamira, de los más sísmicos de la capital, un edificio de 22 plantas se vino abajo. Poco después de las sacudidas se podía oír a personas gritando nombres de sus familiares con la esperanza de recibir alguna respuesta.

En otros barrios lo mismo: casas destruidas, edificios agrietados.

«¡Ay Dios, ¿por qué ocurre esto? Ay padre!», se lamenta una mujer frente a otros edificios convertido en escombros. Un hombre la abraza para calmarla.

Muchos pasaron la noche durmiendo en la calle o en autos. El jueves por la mañana no había prácticamente ningún comercio abierto, aunque sí había gran movimiento de vehículos.

«Está temblando, está temblando ahorita», alertaban los vecinos durante las réplicas cerca de un edificio que ya estaba destruido.

Algunos se movieron a una zona más segura mientras otros se quedaban viendo cómo equipos de rescate movían los escombros con una máquina.