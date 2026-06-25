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Resumen

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Voluntarios rescatan un cuerpo de entre los escombros de edificios afectados por los terremotos en La Guaira, Venezuela. (EFE/ Ronald Peña R.).
Voluntarios rescatan un cuerpo de entre los escombros de edificios afectados por los terremotos en La Guaira, Venezuela. (EFE/ Ronald Peña R.).
Por Agencia AFP

Venezolanos desesperados buscaban el jueves sobrevivientes bajo los escombros provocados por dos potentes terremotos que dejan al menos 188 muertos. Edificios quedaron hechos polvo, otros fracturados y la gente corrió en pánico para resguardarse tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país el miércoles con menos de un minuto de diferencia.

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