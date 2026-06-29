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Resumen

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Personas esperan frente a un edificio afectado por los terremotos en Catia La Mar, estado La Guaira, Venezuela. (EFE/ Ronald Peña R).
Personas esperan frente a un edificio afectado por los terremotos en Catia La Mar, estado La Guaira, Venezuela. (EFE/ Ronald Peña R).
Por Agencia EFE

Un campamento improvisado en el estacionamiento de una farmacia y dos baños para cientos de personas, así sobrevive uno de los muchos grupos de damnificados que sigue sin protección en el estado La Guaira, cuatro días después de los terremotos que afectaron Venezuela.

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