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Resumen

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Un hombre camina sobre escombros de edificaciones destruidas este martes, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Raúl Martínez
Un hombre camina sobre escombros de edificaciones destruidas este martes, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Raúl Martínez
Por Agencia AFP

Una D escrita con pintura en spray está marcada a un costado de la fachada de uno de los edificios arrasados por los dos terremotos que sacudieron Venezuela hace una semana. La letra entierra las esperanzas de encontrar vida bajo los escombros.

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