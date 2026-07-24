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Resumen

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El líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia, tras salir de una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este 6 de enero de 2025. Foto: EFE/Ting Shen/Pool
El líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia, tras salir de una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este 6 de enero de 2025. Foto: EFE/Ting Shen/Pool
Por Agencia EFE

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia criticó este viernes, cuando se cumple un mes del devastador doble terremoto, la “orfandad institucional” que vive Venezuela y señaló que la reconstrucción “no es solo levantar viviendas”, sino que pasa por “recuperar un Estado que proteja, responda y nunca vuelva a dar la espalda a su gente”.

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