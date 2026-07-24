El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia criticó este viernes, cuando se cumple un mes del devastador doble terremoto, la “orfandad institucional” que vive Venezuela y señaló que la reconstrucción “no es solo levantar viviendas”, sino que pasa por “recuperar un Estado que proteja, responda y nunca vuelva a dar la espalda a su gente”.

En un comunicado, el opositor afirmó que “nadie puede evitar que la tierra tiemble”, pero señaló que “quienes ejercen el poder sí tienen la responsabilidad de responder cuando la población necesita mayor protección y, más aún, cuando el país enfrenta una de las mayores catástrofes naturales de su historia”.

Las autoridades venezolanas han conseguido certificar la muerte de casi 5.400 personas tras los sismos de 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio y más de 23.000 personas viven en los 107 campamentos transitorios habilitados para alojar a quienes se quedaron sin casa, según cifras oficiales.

El Gobierno venezolano entregó esta semana los primeros apartamentos a más de 240 familias afectadas por los terremotos y prometió entregas mensuales de viviendas hasta llegar a las 4.000 casas hasta diciembre.

Rescatistas trabajan en una zona con escombros de edificios afectados por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 de hace un mes en Venezuela, en Caraballeda, Venezuela, el 23 de julio de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)

Sin embargo, González Urrutia subrayó que “la reconstrucción de Venezuela no es solo levantar viviendas, reconstruir hospitales, escuelas y carreteras”, sino que “exige también recuperar un Estado que proteja, responda y nunca vuelva a darle la espalda a su gente”.

El opositor, exiliado en España, destacó la labor de los venezolanos tras el sismo, que se han sostenido “unos a otros”: “Esa solidaridad honra al país, pero ya no puede seguir utilizándose para encubrir la orfandad institucional”.

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