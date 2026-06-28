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Resumen

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Campo de Golf del Caraballeda Golf & Yacht Club, La Guaira. (Getty Images).
Campo de Golf del Caraballeda Golf & Yacht Club, La Guaira. (Getty Images).
Por BBC News Mundo

El nivel de destrucción en el oeste de La Guaira es difícil de asimilar.

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