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Resumen

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Karolyn Sánchez ha sufrido la pérdida de su hogar en tres ocasiones por desastres naturales. (BBC Mundo).
Karolyn Sánchez ha sufrido la pérdida de su hogar en tres ocasiones por desastres naturales. (BBC Mundo).
Por BBC News Mundo

Karolyn Sánchez recoge con prisa y tristeza algunas pertenencias de lo que fue su apartamento, en el tercer piso de uno de los 196 edificios de cuatro plantas del urbanismo Hugo Chávez de Playa Grande, en el oeste de La Guaira, también conocido como Ciudad Chávez.

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