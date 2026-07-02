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Resumen

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Hernán Gil, de unos 40 años, estuvo atrapado en un pequeño espacio de un edificio colapsado. (Federico PARRA / AFP).
Hernán Gil, de unos 40 años, estuvo atrapado en un pequeño espacio de un edificio colapsado. (Federico PARRA / AFP).
/ FEDERICO PARRA
Por BBC News Mundo

Decenas de rescatistas de siete países trabajaron sin parar durante más de 100 horas en el “complejo y peligroso” rescate de un hombre que pasó ocho días bajo los escombros de un edificio colapsado por los terremotos de Venezuela.

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