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Personas realizan labores de búsqueda y remoción de escombros en edificios afectados por terremotos, en Catia La Mar, Venezuela, el 25 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Personas realizan labores de búsqueda y remoción de escombros en edificios afectados por terremotos, en Catia La Mar, Venezuela, el 25 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
/ Ronald Peña R
Por Agencia AFP

¡El gobierno no está haciendo nada por el pueblo!“, grita un venezolano a la presidenta del país frente a una torre de 22 pisos que se deshizo en escombros en los terremotos. Familiares y voluntarios hurgan como pueden para encontrar sobrevivientes, mientras crecen las quejas por la falta de apoyo gubernamental en los rescates.

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