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Resumen

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El Junquito, unos de los destinos turísticos de los caraqueños, también resultó afectado por los devastadores terremotos del 24 de junio. (Federico PARRA / AFP via Getty Images).
El Junquito, unos de los destinos turísticos de los caraqueños, también resultó afectado por los devastadores terremotos del 24 de junio. (Federico PARRA / AFP via Getty Images).
Por BBC News Mundo

La Guaira. Horas después de que dos terremotos sacudieran Venezuela el pasado 24 de junio, la atención mundial comenzó a centrarse en este estado ubicado al norte del país sudamericano.

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