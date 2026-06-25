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Resumen

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Personas observan escombros de edificios derrumbados en La Guaira, Venezuela. (EFE/ Ronald Peña R.).
Personas observan escombros de edificios derrumbados en La Guaira, Venezuela. (EFE/ Ronald Peña R.).
Por Agencia EFE

La comunidad internacional comenzó este jueves a movilizar ayuda para Venezuela tras los dos terremotos que dejaron al menos 164 muertos y 971 heridos, con el despliegue de equipos de rescate desde América y Europa, el apoyo de organismos multilaterales y el compromiso de asistencia humanitaria.

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