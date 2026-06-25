La comunidad internacional comenzó este jueves a movilizar ayuda para Venezuela tras los dos terremotos que dejaron al menos 164 muertos y 971 heridos, con el despliegue de equipos de rescate desde América y Europa, el apoyo de organismos multilaterales y el compromiso de asistencia humanitaria.

Países con amplia experiencia en la respuesta a desastres sísmicos, como México y Chile, anunciaron el envío de equipos especializados, mientras EE.UU. desplegó rescatistas y Naciones Unidas coordina una respuesta internacional para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y atender a miles de afectados.

AME4344. LA GUAIRA (VENEZUELA), 25/06/2026.- Personas caminan entre las grietas este jueves, que dejaron los terremotos en La Guaira (Venezuela). El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez. EFE/ Ronald Peña R. / Ronald Peña R.

Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, y registrados con apenas 39 segundos de diferencia frente a la costa caribeña venezolana, conformaron un “doblete sísmico”, un fenómeno poco frecuente en el que dos terremotos de gran intensidad ocurren casi simultáneamente en la misma zona, según el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el estado costero de La Guaira, vecino a Caracas, fue declarado “zona de desastre natural” por la magnitud de los daños, mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros y las autoridades han contabilizado al menos 30 réplicas desde los movimientos principales.

México confirmó el envío de rescatistas y personal sanitario de la Secretaría de la Defensa Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el contingente evaluará las necesidades sobre el terreno antes de decidir un eventual refuerzo de la misión.

Chile, uno de los países más expuestos a terremotos del mundo, también anunció el envío de ayuda humanitaria y equipos de rescate tras una conversación entre el presidente José Antonio Kast y Rodríguez.

EE.UU. desplegará de equipos de búsqueda y rescate procedentes de Fairfax (Virginia) y Los Ángeles.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la prioridad inmediata es localizar a personas atrapadas entre los escombros y señaló que Washington evaluará posteriormente cómo colaborar en la reconstrucción de infraestructuras y telecomunicaciones.

Panamá, República Dominicana y El Salvador también enviarán rescatistas, mientras que Colombia activó a sus Fuerzas Militares, Policía, Defensa Civil y equipos especializados de gestión del riesgo para un eventual despliegue.

También, Cuba informó que su misión médica en Venezuela participa desde el primer momento en la atención a los damnificados y, al tiempo, Argentina, Brasil, Perú, Paraguay, Costa Rica, Guatemala y Uruguay ofrecieron ayuda a Caracas.

Por su parte, Haití, que sufrió el devastador terremoto de 2010, aseguró comprender con “especial sensibilidad” el sufrimiento del pueblo venezolano.

Del mismo modo, Canadá prepara el envío de ayuda humanitaria y defendió la necesidad de revisar la ausencia de representación canadiense en capitales como Caracas, con cuyo gobierno mantiene profundas diferencias políticas.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) aseguró estar “completamente movilizada” y coordina un rápido despliegue de equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano, mientras que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) indicó que está preparado para ampliar su asistencia conforme se conozca el alcance de las necesidades.

Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que sus conversaciones con las autoridades venezolanas se centrarán en cómo apoyar las necesidades adicionales derivadas de la catástrofe.

Ayuda desde otras partes del mundo

China, uno de los principales aliados políticos y económicos de Venezuela, aseguró que está dispuesto a proporcionar “toda la ayuda” que esté a su alcance, de acuerdo con las necesidades del país.

Rusia, entretanto, expresó su solidaridad con el “amigo pueblo venezolano” y afirmó que atenderá “con prontitud” cualquier solicitud de asistencia.

La solidaridad también llegó desde el Vaticano. El papa León XIV dispuso una primera ayuda de 100.000 euros, que será canalizada a través de las estructuras eclesiásticas locales para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.

El chef español José Andrés anunció el envío de un millón de dólares a Venezuela para ayudar ante el “caos provocado” por los terremotos y apoyar las labores de la organización humanitaria World Central Kitchen, que ya se está movilizando para distribuir alimentos.

La Unión Europea puso en marcha el sistema satelital Copernicus para cartografiar las zonas afectadas y coordinó, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, la ayuda ofrecida por España, Italia y la República Checa.

Francia anunció el despliegue inmediato de un equipo de 85 rescatistas especializados en salvamento y desescombro. El presidente Emmanuel Macron aseguró, tras hablar con Rodríguez, que París está dispuesto a actuar junto a sus socios europeos para atender las necesidades que planteen las autoridades venezolanas.

Países Bajos enviará un contingente de al menos 60 especialistas, entre bomberos, médicos, ingenieros y perros de rescate, y reservó hasta dos millones de euros para financiar la misión.

Libia transmitió sus condolencias, Argelia expresó su disposición a contribuir a los esfuerzos de socorro e Israel dijo que ha comenzado los preparativos para un eventual despliegue de una delegación humanitaria.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela pidió el levantamiento de las restricciones a internet y a los medios de comunicación para facilitar el flujo de información durante la emergencia.

La emergencia también ha comenzado a afectar las comunicaciones aéreas internacionales.

De hecho, las aerolíneas Iberia, Air Europa y Plus Ultra cancelaron este jueves sus vuelos entre Madrid y Caracas debido al cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea del país.