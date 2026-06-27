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Rescatistas de El Salvador se preparan, en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Rescatistas de El Salvador se preparan, en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas internacionales para atender a las víctimas de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles, informó este sábado el vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

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