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Personas realizan labores de búsqueda en una zona afectada por un terremoto, en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Personas realizan labores de búsqueda en una zona afectada por un terremoto, en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

Venezuela vive este sábado horas cruciales para el rescate de las víctimas que quedaron atrapadas tras el desplome de varios edificios, especialmente en el estado La Guaira, debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles, que han dejado al menos 920 muertos y 3.360 heridos.

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