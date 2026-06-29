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Personas descargan ayudas humanitarias de un helicóptero, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Personas descargan ayudas humanitarias de un helicóptero, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) urgió este lunes en Venezuela coordinación para la entrega de ayudas a las comunidades afectadas por el doble terremoto ocurrido el miércoles pasado ya que hay un “caos” logístico después de que cientos de personas se volcaran de forma espontánea a apoyar en estas zonas destruidas.

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