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Resumen

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Equipos de rescate buscan entre los escombros en Caracas, Venezuela tras los dos fuertes terremotos que han sacudido el oeste de la capital del país. (EFE/ Rayner Peña R).
Equipos de rescate buscan entre los escombros en Caracas, Venezuela tras los dos fuertes terremotos que han sacudido el oeste de la capital del país. (EFE/ Rayner Peña R).
Por Agencia EFE

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha hecho una estimación, basada en modelos automáticos, de entre 10.000 y 100.000 muertos por los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que sacudieron Venezuela.

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