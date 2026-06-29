Personas caminan frente a los escombros de un edificio este lunes, en La Guaira (Venezuela). Los trabajos de rescatistas nacionales y extranjeros continuan, principalmente, entre las ruinas de edificaciones del estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), la zona cero de la devastación por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles y donde están instalados centros logísticos de los equipos internacionales | Foto; EFE/ Ronald Peña R