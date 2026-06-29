Últimas noticias de los terremotos en Venezuela: cifra de muertos y heridos aumenta | Seguir en vivo
- México enviará más ayuda humanitaria a Venezuela
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que prepara el envío de más ayuda humanitaria para atender a la población afectada por los terremotos de la pasada semana en Venezuela, cuyo saldo mortal asciende ya a 1.450 fallecidos y miles de heridos, tras la petición formulada por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
El doblete terremoto que golpeó a Venezuela el pasado 24 de junio ya registra al menos 1.450 personas fallecidas y otras 3.150 heridas, además de una masiva destrucción en la zona costera de La Guaira, la zona cero de los sismos de 7.2 y 7.5 que sacudieron al país caribeño la semana pasada.
Cuatro peruanos han sido reportados como desaparecidos y otros dos serán evacuados a Perú, tras los terremotos ocurridos en Venezuela hace cinco días que han dejado 1.450 fallecidos y miles de heridos, según informó este lunes la cancillería peruana. Un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores indicó que ha recibido reportes de familiares de cuatro peruanos desaparecidos y que mantiene una "coordinación estrecha" con las autoridades venezolanas para determinar el paradero de estos ciudadanos.