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Voluntarios rescatan un cuerpo de entre los escombros de edificios afectados por los terremotos en La Guaira, Venezuela. (EFE/ Ronald Peña R.).
Voluntarios rescatan un cuerpo de entre los escombros de edificios afectados por los terremotos en La Guaira, Venezuela. (EFE/ Ronald Peña R.).
Por Agencia EFE

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó de la muerte de dos españoles en los terremotos de Venezuela, confirmada por familiares, y que en estos momentos hay otros 80 ciudadanos nacionales desaparecidos.

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