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Resumen

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Donaciones para los damnificados en Venezuela, en Doral, Estados Unidos, el 1 de julio de 2026. (Alberto Boal / EFE)
Donaciones para los damnificados en Venezuela, en Doral, Estados Unidos, el 1 de julio de 2026. (Alberto Boal / EFE)
Por Agencia EFE

El Gobierno de Estados Unidos afirmó este miércoles que no ha habido “ningún problema grande” con el reparto de ayuda humanitaria en Venezuela tras los terremotos, y aseguró que “permanece intacto” el plan político de Washington hacia Caracas.

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