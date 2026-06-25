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Resumen

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Un operario de maquinaria realiza labores de remoción de escombros, en el municipio Chacao en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. (Boris Vergara / EFE)
Un operario de maquinaria realiza labores de remoción de escombros, en el municipio Chacao en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. (Boris Vergara / EFE)
Por Agencia EFE

Estados Unidos autorizó este jueves transacciones a Venezuela, prohibidas por las sanciones, siempre y cuando estén relacionadas con las “labores de socorro” por los terremotos del miércoles que han dejado hasta el momento más de 180 muertos.

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