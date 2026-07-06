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Resumen

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Un residente observa cómo maquinaria pesada retira los escombros de un edificio derrumbado en el sector Caribe de Caraballeda, estado La Guaira, Venezuela, el 6 de julio de 2026, tras los terremotos que azotaron la región. (MARTIN BERNETTI / AFP)
Un residente observa cómo maquinaria pesada retira los escombros de un edificio derrumbado en el sector Caribe de Caraballeda, estado La Guaira, Venezuela, el 6 de julio de 2026, tras los terremotos que azotaron la región. (MARTIN BERNETTI / AFP)
/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia EFE

Familiares de víctimas de los terremotos ocurridos hace doce días en Venezuela pedían este lunes en La Guaira, la zona más devastada, que se pare la demolición de los edificios al borde del colapso, tras argumentar que todavía quedan cuerpos por recuperar.

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