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Resumen

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Voluntarios realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Voluntarios realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Por Agencia EFE

Un menor de edad fue rescatado entre las ruinas de una edificación en el estado venezolano de La Guaira (norte), el más afectado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 de hace cinco días, informó este lunes el Gobierno del país sudamericano.

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