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Personas trabajan en el cementerio municipal La Esperanza, ampliado para poder acoger a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, en Parroquia Carayaca, en La Guaira, el 10 de julio de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
Personas trabajan en el cementerio municipal La Esperanza, ampliado para poder acoger a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, en Parroquia Carayaca, en La Guaira, el 10 de julio de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
/ MIGUEL GUTIÉRREZ
Por Agencia EFE

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que hay 315 cuerpos sin identificar tras el doble terremoto del 24 de junio y justificó no dar cifras de desaparecidos porque no pueden caer “en especulaciones”.

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