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Resumen

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Varios edificios derrumbados a lo largo de la franja costera de Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 6 de julio de 2026, tras los terremotos del 24 de junio. (Federico PARRA / AFP)
Varios edificios derrumbados a lo largo de la franja costera de Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 6 de julio de 2026, tras los terremotos del 24 de junio. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

La Comisión Presidencial para la Habitabilidad de Infraestructuras y Viviendas y el Colegio de Ingenieros de Venezuela han realizado casi 6.000 inspecciones a viviendas en los siete estados de la zona norte del país afectados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 de hace doce días y que han dejado hasta ahora 3.535 muertos y 16.740 heridos.

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