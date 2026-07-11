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Resumen

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Equipos de rescate cerca de una retroexcavadora que retira escombros en el lugar donde se derrumbaron edificios en Playa Grande, Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 10 de julio de 2026. (MARTIN BERNETTI / AFP)
Equipos de rescate cerca de una retroexcavadora que retira escombros en el lugar donde se derrumbaron edificios en Playa Grande, Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 10 de julio de 2026. (MARTIN BERNETTI / AFP)
/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia AFP

El gobierno venezolano rechazó este sábado la posibilidad de que Colombia lidere la reconstrucción de las zonas de Venezuela afectadas por los terremotos, como propuso el presidente electo de ese país, el derechista Abelardo de la Espriella.

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