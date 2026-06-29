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Voluntarios realizan labores de búsqueda en los escombros de un edificio, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Voluntarios realizan labores de búsqueda en los escombros de un edificio, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

El Gobierno de Venezuela suspendió este lunes por 48 horas el traslado que había habilitado de periodistas en autobuses al estado costero de La Guaira, la zona de desastre del doble terremoto ocurrido el miércoles, por “recomendación sanitaria”, dijo a EFE una fuente cercana al Ministerio de Comunicación del país caribeño.

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