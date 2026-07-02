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Hernán Gil, sobreviviente de los dos terremotos que azotaron Venezuela, es trasladado de urgencia en ambulancia por miembros de equipos internacionales de rescate en Catia La Mar, estado de La Guaira. (Foto de Federico PARRA / AFP).
Hernán Gil, sobreviviente de los dos terremotos que azotaron Venezuela, es trasladado de urgencia en ambulancia por miembros de equipos internacionales de rescate en Catia La Mar, estado de La Guaira. (Foto de Federico PARRA / AFP).
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

Hernán Gil, el superviviente del doble terremoto en Venezuela que fue rescatado la mañana de este jueves, se encuentra en una clínica de Caracas recibiendo atención médica, así como en proceso de observación, tras pasar ocho días bajo los escombros, informó a EFE un trabajador del centro de salud.

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