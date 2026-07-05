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Hernán Gil es rescatado ocho días después de los terremotos. Foto: EFE
Hernán Gil es rescatado ocho días después de los terremotos. Foto: EFE
Por Agencia EFE

El vigilante Hernán Gil, que fue rescatado el 2 de julio tras ocho días bajo los escombros, fue la última de las 14 personas que han logrado salvar los equipos internacionales, que ya han comenzado su fase de retirada del país, según informó el equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (UNDAC).

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