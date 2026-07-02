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Rescatistas trasladan a Hernán Gil, un superviviente de los terremotos en Venezuela que fue sacado de entre los escpmbros tras ocho días. Ocurrió en La Guaira. (EFE/ Ronald Peña R).
Rescatistas trasladan a Hernán Gil, un superviviente de los terremotos en Venezuela que fue sacado de entre los escpmbros tras ocho días. Ocurrió en La Guaira. (EFE/ Ronald Peña R).
/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

Un superviviente de los terremotos en Venezuela fue rescatado en la mañana de este jueves, tras ocho días bajo los escombros de un edificio en el estado de La Guaira (norte del país, aledaño a Caracas) y una operación de salvamento de casi 72 horas. Hernán Gil había quedado atrapado en la garita de vigilancia del edificio ubicado en la localidad de Catia La Mar donde trabajaba, después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

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