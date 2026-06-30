Más de 100 personas recién deportadas de Estados Unidos estaban retenidas en un hotel cuando los terremotos sacudieron Venezuela, lo que desató una carrera desesperada por encontrar sobrevivientes y cuerpos sepultados entre los escombros, según relataron sobrevivientes.

Un vuelo de deportación procedente de Miami llegó a Caracas horas antes de los sismos del miércoles. A bordo iban 146 venezolanos, incluidas 19 mujeres y siete niños, según ICE Flight Monitor, una iniciativa de Human Rights First que rastrea los vuelos de deportación.

Lisbeth Portillo, de 58 años, contó que logró salir de entre los escombros del hotel junto con unos 20 deportados más, quienes caminaron por las calles en busca de ayuda. Al salir de los restos del edificio en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles, vieron personas corriendo, algunas desnudas y otras descalzas.

“Caminamos como cinco kilómetros, y yo lloraba y lloraba… no había comunicación”, relató Portillo en una entrevista telefónica desde su casa en Maracaibo, Venezuela.

Llegaron a un edificio de la Guardia Nacional, donde tuvieron la oportunidad de llamar a familiares.

“Nací de nuevo, Dios me dio la oportunidad”, afirmó. “Estoy traumatizada”, agregó tras una pausa, llorando.

El gobierno venezolano dice que más de 1.700 personas fallecieron.

Sobrevivieron al sismo el mismo día en que fueron deportados

Portillo quedó atrapada en la ofensiva del gobierno de Trump para realizar deportaciones masivas. En mayo, ICE Flight Monitor registró 288 vuelos de deportación a 38 países, entre ellos, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Chile y Costa de Marfil.

Estados Unidos realizó 12 vuelos de deportación a Venezuela en mayo, con operaciones tres días a la semana, según ICE Flight Monitor. Los vuelos de deportación al país sudamericano se reanudaron en febrero de 2025 tras una pausa de 13 meses.

Portillo contó que el gobierno los llevó al Hotel Santuario La Llanada, donde les hicieron exámenes médicos y les entregaron documentos de identificación. Les dijeron que al día siguiente irían a casa.

Portillo se alojaba en una habitación del segundo piso con otras 16 mujeres. Salió a un balcón para mirar el mar y vio que el cielo estaba negro; hacía mucho calor. Volvió a la habitación, se acostó en una cama y empezó a sentir que todo se sacudía.

“Empiezo a escuchar papapapa papapa, y veo que las mujeres que estaban a mi lado empiezan a caer”, narró, describiendo los sonidos del terremoto. “Todas gritaban pidiendo ayuda”.

Y casi de inmediato, el segundo terremoto.

“Siento de nuevo papapapa papapapa, y me caigo y quedo enterrada y cubierta por una viga, pero el temblor movió todo donde yo estaba enterrada y pude salir”, contó Portillo, quien tiene moretones por todo el cuerpo.

Hasta el momento, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) no ha respondido a una solicitud de información enviada por The Associated Press.

En un video del gobierno venezolano publicado en redes sociales se muestran imágenes de los deportados siendo recibidos el miércoles por autoridades venezolanas a su llegada al aeropuerto de Caracas.

Jenny Rodríguez, de 24 años, dijo a la cadena Telemundo que iba en el vuelo y que la llevaron al hotel.

“Yo quedo bajo los escombros. Vino un compañero que venía en el mismo vuelo y yo, como pude, saqué mi mano de entre los escombros, y lo agarré del pantalón y le supliqué ayuda. Gracias a Dios y a él fue que pude salir de ahí”.

Liliana Rojas dijo a Telemundo que ha tratado de localizar a su pareja, de 33 años. El centro de detención donde él estaba retenido en El Paso, Texas, dice que solo le informaron que fue deportado.

“Nada, nadie da respuesta de nada”, expresó.

Una mujer dice que “volvió a nacer” tras sobrevivir

Portillo, quien cruzó la frontera de Estados Unidos con México en noviembre de 2021 y dijo que tenía una solicitud de asilo pendiente, no podía recordar el número de teléfono de sus hijos. Llamó a su esposo en Estados Unidos.

Le digo, Cesar, estoy viva, ayúdame. Y mi esposo me decía, no puede ser”, recordó. “Estoy viva, salí de los escombros, estoy viva, le dije”.

Su esposo llamó a sus hijos, quienes fueron por ella y pudieron reunirse con su madre la noche siguiente.

“Yo nací ese día, el 24 nací de nuevo”, afirmó Portillo, quien vivió en el sur de Florida durante más de cuatro años.