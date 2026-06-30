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Resumen

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Una zona afectada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Macuto, estado La Guaira, Venezuela. (EFE/ Mauricio Torres).
Una zona afectada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Macuto, estado La Guaira, Venezuela. (EFE/ Mauricio Torres).
/ Mauricio Torres Mauricio Torres
Por Agencia AP

Más de 100 personas recién deportadas de Estados Unidos estaban retenidas en un hotel cuando los terremotos sacudieron Venezuela, lo que desató una carrera desesperada por encontrar sobrevivientes y cuerpos sepultados entre los escombros, según relataron sobrevivientes.

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