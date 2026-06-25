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Voluntarios e integrantes de la Policía Militar de Venezuela realizan labores de remoción de escombros y rescate, en el municipio Chacao en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. (Boris Vergara / EFE)
Voluntarios e integrantes de la Policía Militar de Venezuela realizan labores de remoción de escombros y rescate, en el municipio Chacao en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. (Boris Vergara / EFE)
Por Agencia EFE

Cae la noche y continúan las labores de búsqueda de supervivientes en Venezuela luego de más de 24 horas de los dos fuertes terremotos que sacudieron este miércoles el país petrolero, y que han dejado al menos 235 muertos y 4.300 heridos, así como centenares de estructuras colapsadas.

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