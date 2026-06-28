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Resumen

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Bebé de 18 días y su madre fueron rescatados tras más de 24 horas bajo los escombros en La Guaira, Venezuela.
Bebé de 18 días y su madre fueron rescatados tras más de 24 horas bajo los escombros en La Guaira, Venezuela.
Por BBC News Mundo

Cuando la cifra de muertos tras los devastadores terremotos del miércoles en Venezuela supera los 1.500, con más de 3.000 heridos y decenas de miles de desaparecidos, la ciudad costera de La Guaira, capital del estado homónimo -el más afectado-, es un escenario de angustias pero también de algunos episodios de alivio y alegría.

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