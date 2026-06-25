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El Centro Regional Logístico de Asistencia Humanitaria de la Federación Internacional de la Cruz Roja, en Ciudad de Panamá, el 25 de junio de 2026. (Carlos Lemos / EFE)
El Centro Regional Logístico de Asistencia Humanitaria de la Federación Internacional de la Cruz Roja, en Ciudad de Panamá, el 25 de junio de 2026. (Carlos Lemos / EFE)
/ Carlos Lemos
Por Agencia EFE

Al menos 40 toneladas de ayuda humanitaria comenzarán a salir este jueves desde Panamá hacia Venezuela, donde dos potentes terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, han dejado 235 muertos, 4.300 heridos y devastación en varias zonas del país, informó la Federación Internacional de la Cruz Roja.

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