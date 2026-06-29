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Fotografía aérea de una zona afectada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, en Macuto estado La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026. (Mauricio Torres / EFE)
Fotografía aérea de una zona afectada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, en Macuto estado La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026. (Mauricio Torres / EFE)
/ Mauricio Torres
Por Agencia EFE

La esperanza y el desánimo confluyeron este lunes en Venezuela, cinco días después del doble terremoto ocurrido el pasado miércoles que ha dejado al menos 1.719 muertos, principalmente por el colapso de numerosos edificios, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió nuevas viviendas antes de que finalice el año.

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