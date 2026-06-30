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Resumen

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Edificios destruidos, en Catia La mar, La Guaira, Venezuela, el 30 de junio de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
Edificios destruidos, en Catia La mar, La Guaira, Venezuela, el 30 de junio de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
/ MIGUEL GUTIÉRREZ
Por Agencia AFP

La atención humanitaria en Venezuela comienza a centrarse en la urgencia de alimento y techo para decenas de miles de personas en la calle tras el doble terremoto que dejó unos 1.943 muertos y una escalofriante cifra de desaparecidos.

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