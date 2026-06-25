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Resumen

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Residentes observan uno de los bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira, Venezuela. (EFE/ Ronald Pena R.).
Residentes observan uno de los bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira, Venezuela. (EFE/ Ronald Pena R.).
Por Agencia EFE

Se cuentan por miles las personas que este jueves se encuentran fuera de las edificaciones en La Guaira, donde la desesperación se siente en el aire ante la poca presencia de autoridades y cuerpos de rescate tras los terremotos del miércoles en Venezuela, que han causado al menos 164 fallecidos y 971 heridos.

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