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Resumen

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Personas caminan entre escombros de edificios derrumbados en La Guaira, Venezuela, tras los dos terremotos del miércoles. (EFE/ Ronald Peña R.).
Personas caminan entre escombros de edificios derrumbados en La Guaira, Venezuela, tras los dos terremotos del miércoles. (EFE/ Ronald Peña R.).
/ Ronald Peña R.
Por Agencia EFE

Cientos de habitantes de la ciudad de La Guaira, en la costa central de Venezuela, reclamaban este jueves la presencia de funcionarios de Protección Civil y demás organismos de seguridad para ayudar a rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros tras los potentes terremotos que azotaron en la víspera al país petrolero.

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