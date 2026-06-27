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Rescatistas del Ejercito de México se preparan para realizar labores de búsqueda en un edificio afectado por un terremoto, en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Rescatistas del Ejercito de México se preparan para realizar labores de búsqueda en un edificio afectado por un terremoto, en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

La Guaira colapsó este viernes entre la gente que llegó con alimentos y herramientas dispuesta a ayudar y el desesperado llamado de los afectados para el envío de maquinarias que permitan la remoción de escombros tras los dobles terremotos que afectaron el miércoles a Venezuela.

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