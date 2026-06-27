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Resumen

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Un hombre observa sobre un edificio afectado por un terremoto, en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Un hombre observa sobre un edificio afectado por un terremoto, en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso al estado La Guaira (norte, cercano a Caracas), el más afectado por los terremotos, a partir de las 20.00 horas locales (00.00 GMT) de este viernes.

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