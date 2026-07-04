Venezuela evalúa este sábado los daños causados en infraestructuras mientras intenta acelerar los trabajos de retirada de escombros cuando se cumplen diez días de los devastadores terremotos que dejaron al menos 2.645 muertos, mientras las probabilidades de rescate de supervivientes se reducen al mínimo.

En La Guaira, zona cero de la devastación y donde persisten graves fallas en servicios de telecomunicaciones, continúan los trabajos de asfaltado y de recuperación de puentes, así como de evaluación de otras obras de infraestructura vial, informó hoy la ministra de Transporte, Jacqueline Faría.

La alta funcionaria aseguró que el personal de la cartera de Transporte “se mantiene desplegado” e informó de labores de asfaltado en un puente del sector Caraballeda (La Guaira), uno de los más afectados por el doble terremoto.

Según Faría, están “reponiendo las condiciones de seguridad vial en las infraestructuras”, con “colocación de barandas, asfaltado y mantenimiento en las juntas de dilatación”.

Mientras las operaciones de rescate se van reduciendo dadas las pocas posibilidades de hallar personas con vida bajo los escombros después de diez días.

Una videollamada desde Colombia conectaba a Eduar Velázquez, de 24 años, con la fiesta infantil donde estaban su madre, su hijo y otros 28 integrantes de su familia el pasado 24 de junio, cuando, de pronto, un doble terremoto sacudió Venezuela. (EFE)

Sin embargo, los familiares de víctimas sepultadas tratan de que no se apague la esperanza de encontrar vivos a los suyos y exigen que se refuerce la búsqueda en edificios derrumbados, sobre todo en la devastada región costera de La Guaira (norte, aledaña a Caracas), la más afectada por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio.

Entretanto, numerosas personas, sobre todo en La Guaira, se mantienen este sábado fuera de sus casas, muchas de ellas acampando en lugares públicos, a la espera de que sus viviendas sean inspeccionadas para determinar si los daños fueron comprometedores o no.

Las autoridades cifran en 15.050 las personas que se quedaron sin vivienda.

Según el último balance, hay 885 edificios afectados, 189 de ellos totalmente colapsados.

Las autoridades venezolanas se reunieron la víspera con el representante de la ONU en el país, Gianluca Rampolla, para “evaluar planes de atención integral y la coordinación de campamentos transitorios”, según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Se espera que en horas de la tarde el también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, actualice las cifras, entre ellas la de heridos, que el viernes llegó a 12.666.

El equipo económico del Gobierno interino tenía previsto dar a conocer el viernes una serie de medidas para hacer frente a la situación, pero al final no se hicieron estos anuncios.

El Ministerio de Educación dijo la noche del viernes que se retomarán las clases a partir del próximo lunes, 6 de julio, en las zonas no afectadas, mientras que se mantendrán suspendidas en los sectores golpeados por los sismos.

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La cartera de Educación ordenó también incorporar la gestión de riesgos como un tema de estudio.

Este sábado, un avión Hércules partió desde Uruguay hacia Venezuela, el primero de varios viajes que encabeza la Fuerza Aérea uruguaya para enviar más de 60 toneladas de ayuda humanitaria al país caribeño.

La primera entrega es de 15 toneladas, entre ellas más de siete toneladas y media de insumos médicos, más de dos toneladas de productos de higiene personal, tres toneladas y media de leche en polvo y una tonelada y media en equipamiento de rescate como colchonetas y carpas, entre otros.

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"No quiero terminar los años que me quedan en un refugio" se lamenta Emilia Rada, una mujer de 73 años que se aloja en un polideportivo de La Guaira, donde centenares de personas viven una semana después del doble terremoto de Venezuela que destrozó o dañó gravemente sus viviendas sin saber cuando podrán volver o si serán realojados. (EFE)

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