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Resumen

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Equipos de rescate trabajan entre los escombros de un edificio derrumbado en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 3 de julio de 2026. (MARTIN BERNETTI / AFP)
Equipos de rescate trabajan entre los escombros de un edificio derrumbado en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 3 de julio de 2026. (MARTIN BERNETTI / AFP)
/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia EFE

Venezuela evalúa este sábado los daños causados en infraestructuras mientras intenta acelerar los trabajos de retirada de escombros cuando se cumplen diez días de los devastadores terremotos que dejaron al menos 2.645 muertos, mientras las probabilidades de rescate de supervivientes se reducen al mínimo.

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