El Gobierno de Venezuela informó este sábado que ha distribuido 2.600 toneladas de alimentos y agua potable en el estado costero La Guaira, el más afectado por los terremotos de 7,2 y 7,5 del miércoles, que han dejado al menos 1.430 muertos y 3.360 heridos.

El equipo de Miraflores al Momento indicó, en un mensaje publicado en X, que durante la madrugada de este sábado se repartieron los alimentos para atender a más de 69.000 familias afectadas.

En un video compartido en ese mismo mensaje, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que se incluye la proteína entre estos alimentos, mientras supervisaba su salida de un almacén.

Igualmente, Miraflores al Momento publicó otro video de una reunión de Rodríguez con el Estado Mayor, que incluyó a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Protección Civil, bomberos, así como el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Las autoridades no ofrecieron declaraciones en esta reunión, pero de acuerdo al equipo de Gobierno el encuentro sirvió para coordinar la toma de decisiones en cuanto al rescate de personas y el despliegue de los cuerpos de seguridad en La Guaira.

Además, la presidenta venezolana compartió otro video en Telegram con el despliegue de maquinaria pesada en La Guaira, para seguir los trabajos de remoción de escombros de las decenas de edificios y estructuras derrumbadas por los terremotos.

Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas para atender a las víctimas de los terremotos, según informó este sábado el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

La presidenta encargada se reunió el viernes con expertos de Estados Unidos para evaluar operaciones de rescate y atender a las víctimas de los dos terremotos.

Además, miles de venezolanos participan de forma voluntaria en labores de rescate en las edificaciones afectadas y han organizado recolecciones de insumos y traslado de donaciones a distintas zonas de Caracas y La Guaira.

VIDEO RECOMENDADO

Video que documenta las devastadoras imágenes de los dos terremotos mortales de magnitudes 7,2 y 7,5 en Venezuela, con colapsos de edificios en Caracas y La Guaira, 164 fallecidos y más de 970 heridos. Incluye testimonios de sobrevivientes, evacuaciones en centros comerciales y daños materiales graves.

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