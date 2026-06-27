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Resumen

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Personas cargan paquetes con donaciones, en el hospital Domingo Luciani de Petare de Caracas, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (Boris Vergara / EFE)
Personas cargan paquetes con donaciones, en el hospital Domingo Luciani de Petare de Caracas, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (Boris Vergara / EFE)
Por Agencia EFE

El Gobierno de Venezuela informó este sábado que ha distribuido 2.600 toneladas de alimentos y agua potable en el estado costero La Guaira, el más afectado por los terremotos de 7,2 y 7,5 del miércoles, que han dejado al menos 1.430 muertos y 3.360 heridos.

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