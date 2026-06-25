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Resumen

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Varias personas cargan dos cuerpos en una camioneta tras los terremotos en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela. (Federico PARRA / AFP).
Varias personas cargan dos cuerpos en una camioneta tras los terremotos en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela. (Federico PARRA / AFP).
Por Agencia AFP

“Fue terrible. Todo, todo se desplomó”, lamenta Yilsmaris Blanco mientras observa pávida el desastre en que quedó convertida Catia la Mar, una de las ciudades más afectadas por el doble terremoto que arrasó decenas de edificios en el estado La Guaira, en Venezuela.

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