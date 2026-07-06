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Resumen

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Una persona observa maquinaria pesada removiendo escombros este domingo, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
Una persona observa maquinaria pesada removiendo escombros este domingo, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

Largas filas para recibir comida y medicinas, aumento de maquinaria para la remoción de escombros y cada vez menos operaciones de rescate de cuerpos son este lunes las imágenes del estado venezolano de La Guaira, el más afectado por el doble terremoto de hace doce días que, hasta el momento, ha dejado 3.342 muertos y 16.740 heridos.

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