Largas filas para recibir comida y medicinas, aumento de maquinaria para la remoción de escombros y cada vez menos operaciones de rescate de cuerpos son este lunes las imágenes del estado venezolano de La Guaira, el más afectado por el doble terremoto de hace doce días que, hasta el momento, ha dejado 3.342 muertos y 16.740 heridos.

La mayoría de los comercios se mantienen cerrados hoy, mientras cientos de personas se aglomeran en un centro de acopio del Ministerio de Minas y otro de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para recoger una bolsa con arroz, atún y agua.

Un funcionario de la cartera de Estado que no se quiso identificar dijo a EFE que solo el domingo atendieron a 1.400 personas y ya durante la mañana de este lunes recibieron a unas 400.

Las clases además están suspendidas y los problemas de conectividad de telecomunicaciones persisten.

Desde ese centro de acopio también se coordina el despliegue de maquinarias, con trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), encargada de administrar recursos naturales como el hierro y la bauxita.

A lo largo de las zonas más afectadas de la región, como Caraballeda, la presencia de rescatistas y personas dedicadas al retiro de cuerpos se ha reducido significativamente, mientras hay un aumento de trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y militares de la Fuerza Armada Nacional (FANB) para remover escombros.

Las excavadoras son las encargadas de retirar los restos de los edificios colapsados tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, aunque los familiares no pierden la esperanza de encontrar gente con vida, a pesar de que la última persona rescatada fue el 2 de julio.

En el conjunto residencial OPPE, uno de los más afectados por los terremotos, se mantiene el equipo Search and Rescue de México, que llegó al país suramericano el pasado miércoles y que se concentra en esa zona.

De acuerdo con los datos oficiales, 86.794 las familias han sido atendidas y se han distribuido 9.585 toneladas de alimentos y 669.008 litros de agua. (EFE/ Ronald Peña R) / Ronald Peña R

Los más de 3.000 rescatistas internacionales, coordinados por la ONU, empezaron su fase de retirada durante el fin de semana ante las pocas probabilidades de encontrar gente con vida bajo los escombros, aunque algunos equipos se han quedado para ayudar en la recuperación de cadáveres.

“Yo lo que le digo a nuestros hermanos venezolanos es de que no perdamos la fe, por parte de nosotros estamos aplicando todo el esfuerzo necesario”, dijo a EFE el presidente del grupo de rescate, Froylan Robles.

Hasta la fecha, han podido recuperar 30 cuerpos, lo que a su juicio le da un poco de paz a los familiares que se han mantenido acampando a las afueras del conjunto residencial por noticias de sus parientes atrapados.

Robles dijo que aún no tienen fecha de regreso a México, por lo que reiteró que seguirán trabajando de la mano del Ejército venezolano.

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En el conjunto residencial, se han distribuido en cuatro brigadas con equipos especializados con los que pueden remover escombros y también detectar alguna señal de vida, que con cada día que pasa más se desvanece.

Entretanto, una mujer espera sentada a las afueras de uno de estos edificios a encontrar a su hijo, mientras se queja de que no le informan de los operativos y que solo debe esperar.

Igualmente, hay otras familias tratando de recuperar algunas de las cosas que quedaron en sus apartamentos.

Las autoridades locales han asumido desde el pasado viernes las operaciones que se centran en la recuperación de cuerpos, tras los rescates que fueron coordinados por la ONU.