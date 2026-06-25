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Personas transitan frente a escombros de edificios afectados por terremotos, en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026. (Ronald Peña R. / EFE)
Personas transitan frente a escombros de edificios afectados por terremotos, en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026. (Ronald Peña R. / EFE)
/ Ronald Peña R.
Por Agencia EFE

Más de 100 edificios colapsaron en el estado costero La Guaira (norte, cercano a Caracas) debido a los terremotos de este miércoles de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela, respectivamente, informó el ministro de Interior, Diosdado Cabello.

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