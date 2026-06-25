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Resumen

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Personas haciendo saqueos a un establecimiento comercial en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira, Venezuela, tras los dos teremotos. (EFE/ Rayner Peña R).
Personas haciendo saqueos a un establecimiento comercial en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira, Venezuela, tras los dos teremotos. (EFE/ Rayner Peña R).
Por Agencia EFE

Decenas de personas asaltaron este jueves en la localidad venezolana de La Guaira (norte) varios de los comercios destruidos por dos terremotos ocurridos el miércoles en este país sudamericano, que ha vivido en las últimas horas una treintena de réplicas.

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