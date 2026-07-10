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Resumen

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Fotografía del 26 de junio de 2026 de personas recibiendo atención medica, en el hospital Domingo Luciani de Petare de Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Boris Vergara
Fotografía del 26 de junio de 2026 de personas recibiendo atención medica, en el hospital Domingo Luciani de Petare de Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Boris Vergara
Por Agencia EFE

La misión de asistencia humanitaria de la India en Venezuela concluyó este viernes con un balance de 8.000 procedimientos médicos y 20 cirugías realizados a los afectados por los terremotos del pasado 24 de junio, los cuales dejan hasta el momento más de 3.800 muertos y casi 17.000 heridos.

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